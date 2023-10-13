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Азербайджан и ЕБРР обсудили возможности дальнейшего сотрудничества

Азербайджан и ЕБРР обсудили возможности дальнейшего сотрудничества Обсуждены возможности сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Финансы
13 октября 2023 г. 19:38
Азербайджан и ЕБРР обсудили возможности дальнейшего сотрудничества

Обсуждены возможности сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Как передает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Наша очередная встреча состоялась в рамках участия в ежегодных собраниях Всемирного банка и Международного валютного фонда с казначеем ЕБРР Акселем ван Недервееном, в ходе которой мы обменялись мнениями о текущих направлениях деятельности, а также о других возможностях потенциального сотрудничества", - говорится в публикации.

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