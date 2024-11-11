Азербайджан и ЕБРР обсудили вопросы расширения сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с первым вице-президентом Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком, стороны обсудили сотрудничество в сфере зеленой экономики, инфраструктурные проекты.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с первым вице-президентом Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком, стороны обсудили сотрудничество в сфере зеленой экономики, инфраструктурные проекты.

Об этом Report сообщает со ссылкой на информацию министерства экономики.

На встрече отмечено проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), активное участие Азербайджана в глобальных климатических действиях и успешное партнерство с ЕБРР по различным направлениям.

Подчеркнуто, что продвижение зеленой экономики занимает важное место в целях социально-экономического развития Азербайджана. В ходе встречи обсуждены шаги, которые необходимо предпринять в целях усиления совместной деятельности в сфере зеленой экономики, использования возобновляемых и альтернативных источников энергии, поддержки государственно-частного партнерства, реализации инфраструктурных проектов и в других сферах.

В связи с этим отмечена важность диверсификации сотрудничества в направлении перехода к низкоуглеродным решениям в сфере энергетики, обсуждены перспективы платформ, которые укрепят партнерство Азербайджана и ЕБРР в рамках COP29.

Первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк отметил эффективное сотрудничество банка с Азербайджаном и важность мероприятий, проводимых в рамках COP29.

По его словам, богатый экономический потенциал Азербайджана создает перспективы для расширения отношений, и ЕБРР намерен и дальше поддерживать Азербайджан.

"Стороны обменялись мнениями об эффективности отношений Азербайджана и ЕБРР для устойчивого развития и эффективных мер по борьбе с изменением климата, а также перспективах реализации совместных проектов", - подчеркивает Минэкономики.