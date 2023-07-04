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Азербайджан и ЕБРР обсудили стратегию по финансовому сектору

Азербайджан и ЕБРР обсудили стратегию по финансовому сектору Обсуждены возможности сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по реализации стратегии организации по финансовому сектору Азербайджана на 2023-2027 годы.
Финансы
4 июля 2023 г. 18:29
Азербайджан и ЕБРР обсудили стратегию по финансовому сектору

Обсуждены возможности сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по реализации стратегии организации по финансовому сектору Азербайджана на 2023-2027 годы.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель ЦБА Талех Казымов в своем аккаунте в Твиттере.

"Мы провели встречу с делегацией во главе с Маттео Патроне, исполнительным директором ЕБРР по Восточной Европе и Кавказскому региону. На встрече были представлены новый региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Вриениос Дракинос и руководитель офиса ЕБРР по Азербайджану Наталья Муравидзе. Были высказаны мнения о деятельности ЕБРР в Азербайджане, в том числе об участии в банковском секторе, о возможностях сотрудничества в реализации стратегии Азербайджана по финансовому сектору на 2023-2027 годы. В то же время мы обсудили текущее состояние и перспективы нашего сотрудничества", - отметил он.

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