Азербайджан и ЕБРР обсудили сотрудничество в рамках COP29

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили подготовку к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили подготовку к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

"Мы провели с представителями ЕБРР обсуждения по поводу работы, проделанной в рамках подготовки к предстоящему в Азербайджане COP29, по налаживанию диалога с международными организациями, эффективному регулированию ресурсов для обеспечения энергоэффективности", - говорится в публикации.