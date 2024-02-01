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Азербайджан и ЕБРР обсудили сотрудничество в рамках COP29

Азербайджан и ЕБРР обсудили сотрудничество в рамках COP29 Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили подготовку к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Финансы
1 февраля 2024 г. 16:53
Азербайджан и ЕБРР обсудили сотрудничество в рамках COP29

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили подготовку к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

"Мы провели с представителями ЕБРР обсуждения по поводу работы, проделанной в рамках подготовки к предстоящему в Азербайджане COP29, по налаживанию диалога с международными организациями, эффективному регулированию ресурсов для обеспечения энергоэффективности", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, EBRD mull co-op within COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və EBRD COP29 çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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