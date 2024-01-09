ЕБРР готов оказать поддержку Азербайджану в рамках COP29

Азербайджан обсудил с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) возможности расширения совместной деятельности в сфере модернизации экосистемы возобновляемой энергетики и информационных технологий.

Азербайджан обсудил с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) возможности расширения совместной деятельности в сфере модернизации экосистемы возобновляемой энергетики и информационных технологий.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

По информации ведомства, управляющий ЕБРР от Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с первым вице-президентом банка Юргеном Ригтеринком.

Министр экономики подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений с банком, а также применению передового опыта и инновационных технологий в реализуемых совместно с ЕБРР проектах.

В ходе встречи была отмечена важность обсуждения с ЕБРР приоритетных проектов в сфере энергетики, особенно возобновляемой и альтернативной, проекта Центра обработки данных “Правительственное облако” (G-Cloud), а также по другим направлениям.

Юрген Ригтеринк отметил, что портфель сотрудничества охватывает важные вопросы, а глобально значимые инициативы нашей страны стимулируют партнерство. Первый вице-президент ЕБРР поздравил Азербайджан с избранием местом проведения в текущем году заседания 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и выразил готовность оказать поддержку нашей стране в этом направлении.

18:38

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили вопросы сотрудничества в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Facebook.

"В ходе видеоконференции с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком мы обсудили проекты, реализуемые в нашей стране при поддержке банка, партнерство с Азербайджанским каспийским морским пароходством (ASCO), а также вопросы сотрудничества в рамках COP29, который пройдет в Азербайджане", - отметил министр.