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Азербайджан и ЕБРР обсудили потенциальные проекты в рамках сотрудничества

Азербайджан и ЕБРР обсудили потенциальные проекты в рамках сотрудничества 11:52
Финансы
11 сентября 2024 г. 12:42
Азербайджан и ЕБРР обсудили потенциальные проекты в рамках сотрудничества

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили партнерство в рамках 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

"Желаю успехов в деятельности новому управляющему директору ЕБРР по Турции и Кавказу Элизабете Фальчетти. На встрече с госпожой Фальчетти мы обсудили приоритеты сотрудничества Азербайджана и ЕБРР, потенциальные проекты и партнерство в рамках COP29", - отметил он.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, EBRD discuss partnership in context of COP29 climate conference
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan EBRD ilə COP29 çərçivəsində tərəfdaşlığı müzakirə edib

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