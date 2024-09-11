Азербайджан и ЕБРР обсудили потенциальные проекты в рамках сотрудничества

11:52

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили партнерство в рамках 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

"Желаю успехов в деятельности новому управляющему директору ЕБРР по Турции и Кавказу Элизабете Фальчетти. На встрече с госпожой Фальчетти мы обсудили приоритеты сотрудничества Азербайджана и ЕБРР, потенциальные проекты и партнерство в рамках COP29", - отметил он.