Азербайджан и Дания отменяют двойное налогообложение

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве налогов Азербайджана состоялась церемония подписания "Конвенции между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Дания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы".

Как сообщили Report из министерства, конвенцию с азербайджанской стороны подписал министр Фазиль Мамедов, с датской стороны – его коллега Карстен Лауритцен.

До сегодняшнего дня Азербайджан подписал соглашения об избежании двойного налогообложения с 52 странами. Из них 48 вступили в силу, по остальным ожидается завершение всех необходимых процедур.

При подготовке данных соглашений, в первую очередь, учитываются страны, имеющие широкие экономические связи с Азербайджаном. Часть соглашений заключена с 23 странами Евросоюза, остальные охватывают основных торговых партнеров Азербайджана, либо государства, вызывающие экономический интерес.