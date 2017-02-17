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    Азербайджан и Дания отменяют двойное налогообложение

    Сегодня страны подписали соответствующую конвенцию

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве налогов Азербайджана состоялась церемония подписания "Конвенции между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Дания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы".

    Как сообщили Report из министерства, конвенцию с азербайджанской стороны подписал министр Фазиль Мамедов, с датской стороны – его коллега Карстен Лауритцен.

    До сегодняшнего дня Азербайджан подписал соглашения об избежании двойного налогообложения с 52 странами. Из них 48 вступили в силу, по остальным ожидается завершение всех необходимых процедур.

    При подготовке данных соглашений, в первую очередь, учитываются страны, имеющие широкие экономические связи с Азербайджаном. Часть соглашений заключена с 23 странами Евросоюза, остальные охватывают основных торговых партнеров Азербайджана, либо государства, вызывающие экономический интерес. 

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