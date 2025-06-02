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Азербайджан и Alipay обсудили стимулирование цифровых платежей

Азербайджан и Alipay обсудили стимулирование цифровых платежей 15:22 Азербайджан и Ant International (Alipay) обсудили продвижение цифровых платежей.
Финансы
2 июня 2025 г. 15:45
Азербайджан и Alipay обсудили стимулирование цифровых платежей

Азербайджан и Ant International (Alipay) обсудили стимулирование цифровых платежей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, делегация во главе с первым заместителем председателя ЦБА Алияром Мамедъяровым в рамках делового визита в Грузию встретилась с представителями "Ant International" во главе с главным вице-президентом и главным администратором по устойчивому развитию Леймингом Ченом.

На встрече обсуждались инициативы, реализуемые в направлении развития финансовых технологий и продвижения цифровых платежей в Азербайджане, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Alipay discuss promoting digital payments
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və "Alipay" rəqəmsal ödənişlərin təşviqini müzakirə edib

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