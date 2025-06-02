Азербайджан и Alipay обсудили стимулирование цифровых платежей

15:22 Азербайджан и Ant International (Alipay) обсудили продвижение цифровых платежей.

Азербайджан и Ant International (Alipay) обсудили стимулирование цифровых платежей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, делегация во главе с первым заместителем председателя ЦБА Алияром Мамедъяровым в рамках делового визита в Грузию встретилась с представителями "Ant International" во главе с главным вице-президентом и главным администратором по устойчивому развитию Леймингом Ченом.

На встрече обсуждались инициативы, реализуемые в направлении развития финансовых технологий и продвижения цифровых платежей в Азербайджане, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.