Азербайджан и Албания налаживают сотрудничество в сфере высшего аудита

Счетная палата Азербайджана и Высший орган аудита Албании подписали Меморандум о взаимопонимании.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Счетную палату.
Отмечается, что документ подписан в рамках визита делегации во главе с председателем Счетной палаты Вугаром Гюльмамедовым в Тирану. Визит приурочен к участию в мероприятии, посвященном 100-летию создания Высшего органа аудита (ВОА) Албании.
В рамках мероприятия состоялась встреча Гюльмамедова и руководителя ВОА Албании Арбена Шеху.
Меморандум предусматривает совместную деятельность по анализу данных, укреплению институционального потенциала и профессиональному развитию сотрудников органов высшего аудита.
Руководители организаций выразили уверенность, что этот документ внесет важный вклад в установление устойчивого и продуктивного партнерства, а также будет способствовать повышению качества аудита.