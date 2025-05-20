Азербайджан и Албания налаживают сотрудничество в сфере высшего аудита

13^05 Между Счетной палатой Азербайджана и Высшим органом аудита Албании подписан Меморандум о взаимопонимании.

Счетная палата Азербайджана и Высший орган аудита Албании подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Счетную палату.

Отмечается, что документ подписан в рамках визита делегации во главе с председателем Счетной палаты Вугаром Гюльмамедовым в Тирану. Визит приурочен к участию в мероприятии, посвященном 100-летию создания Высшего органа аудита (ВОА) Албании.

В рамках мероприятия состоялась встреча Гюльмамедова и руководителя ВОА Албании Арбена Шеху.

Меморандум предусматривает совместную деятельность по анализу данных, укреплению институционального потенциала и профессиональному развитию сотрудников органов высшего аудита.

Руководители организаций выразили уверенность, что этот документ внесет важный вклад в установление устойчивого и продуктивного партнерства, а также будет способствовать повышению качества аудита.