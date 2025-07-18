Азербайджан и Абу-Даби усиливают обмен данными на финансовых рынках

15:49

Азербайджан и Абу-Даби выходят на новый этап сотрудничества по обмену финансовой информацией

Об этом в ответ на вопрос Report заявил заместитель председателя правления Бакинской Фондовой Биржи Октай Гасымов.

По его словам, работа над созданием совместной информационной платформы продолжается и находится на стадии подписания соглашения.

"Мы разрабатываем систему, которая обеспечит обмен данными через различные каналы. Цель в том, чтобы усилить взаимный обмен опытом и информацией, а также повысить эффективность финансовых рынков", - отметил Гасымов.

Он добавил, что в соглашении четко определены вопросы информационной безопасности, технической поддержки и взаимных обязательств сторон. После подписания документа начнется интеграция и тестирование платформы.