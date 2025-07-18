О нас

Азербайджан и Абу-Даби усиливают обмен данными на финансовых рынках

Азербайджан и Абу-Даби усиливают обмен данными на финансовых рынках 15:49
Финансы
18 июля 2025 г. 16:24
Азербайджан и Абу-Даби усиливают обмен данными на финансовых рынках

Азербайджан и Абу-Даби выходят на новый этап сотрудничества по обмену финансовой информацией

Об этом в ответ на вопрос Report заявил заместитель председателя правления Бакинской Фондовой Биржи Октай Гасымов.

По его словам, работа над созданием совместной информационной платформы продолжается и находится на стадии подписания соглашения.

"Мы разрабатываем систему, которая обеспечит обмен данными через различные каналы. Цель в том, чтобы усилить взаимный обмен опытом и информацией, а также повысить эффективность финансовых рынков", - отметил Гасымов.

Он добавил, что в соглашении четко определены вопросы информационной безопасности, технической поддержки и взаимных обязательств сторон. После подписания документа начнется интеграция и тестирование платформы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan and Abu Dhabi strengthen information exchange in capital market
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Abu Dabi kapital bazarındakı məlumat mübadiləsini gücləndirir

Экслюзивные новости

Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi