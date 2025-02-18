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Азербайджан и АБР определили основные направления сотрудничества на предстоящий период

Азербайджан и АБР определили основные направления сотрудничества на предстоящий период Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) определили основные направления сотрудничества на предстоящий период. 
Финансы
18 февраля 2025 г. 17:05
Азербайджан и АБР определили основные направления сотрудничества на предстоящий период

Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) определили основные направления сотрудничества на предстоящий период.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X" по итогам переговоров с директором представительства АБР в Азербайджане Суннией Дуррани-Джамал.

По его словам, это поддержка устойчивой, диверсифицированной экономики и зеленого роста, укрепление частного сектора, развитие человеческого капитала, цифровизация и стимулирование бизнес-решений, соответствующих климатическим вызовам.

"Главными темами переговоров стали приоритеты социально-экономического развития и стимулирования инвестиций для нашей страны в среднесрочной перспективе. Также обсудили сферы, которые охватит Страновая партнерская стратегия АБР на 2025-2029 гг.", - написал он.

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Версия на английском языке Key areas for future Azerbaijan-ADB cooperation revealed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla ADB arasında gələcək əməkdaşlığın əsas istiqamətləri açıqlanıb

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