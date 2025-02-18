Азербайджан и АБР определили основные направления сотрудничества на предстоящий период

Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) определили основные направления сотрудничества на предстоящий период.

Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) определили основные направления сотрудничества на предстоящий период.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X" по итогам переговоров с директором представительства АБР в Азербайджане Суннией Дуррани-Джамал.

По его словам, это поддержка устойчивой, диверсифицированной экономики и зеленого роста, укрепление частного сектора, развитие человеческого капитала, цифровизация и стимулирование бизнес-решений, соответствующих климатическим вызовам.

"Главными темами переговоров стали приоритеты социально-экономического развития и стимулирования инвестиций для нашей страны в среднесрочной перспективе. Также обсудили сферы, которые охватит Страновая партнерская стратегия АБР на 2025-2029 гг.", - написал он.