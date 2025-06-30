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Азербайджан и АБИИ обудили расширение сотрудничества

Азербайджан и АБИИ обудили расширение сотрудничества Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) провели обсуждение текущего состояния проектов и рассмотрели перспективы сотрудничества.
Финансы
30 июня 2025 г. 17:15
Азербайджан и АБИИ обудили расширение сотрудничества

Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) провели обсуждение текущего состояния проектов и рассмотрели перспективы сотрудничества.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, обсуждения состоялись на встрече заместителя министра экономики Самеда Баширли в рамках 10-го ежегодного собрания АБИИ в Пекине.

На собрании были рассмотрены достижения банка за 10 лет, а также перспективы сотрудничества со странами-членами.

В ходе "Круглого стола директоров", проведенного в рамках ежегодного собрания, заместитель министра отметил успешное сотрудничество с банком. Он отметил значимость Азербайджана как связующего звена между Европой и Азией, способствующего объединению региональных рынков за счет транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры.

На встрече с главным инвестиционным директором банка Константином Лимитовским, состоявшейся в рамках собрания, была подчеркнута значимость деятельности банка, направленной на поддержку развития инфраструктуры в странах-участницах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan AİİB ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini nəzərdən keçirib

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