Азербайджан и АБИИ обудили расширение сотрудничества

Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) провели обсуждение текущего состояния проектов и рассмотрели перспективы сотрудничества.

Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) провели обсуждение текущего состояния проектов и рассмотрели перспективы сотрудничества.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, обсуждения состоялись на встрече заместителя министра экономики Самеда Баширли в рамках 10-го ежегодного собрания АБИИ в Пекине.

На собрании были рассмотрены достижения банка за 10 лет, а также перспективы сотрудничества со странами-членами.

В ходе "Круглого стола директоров", проведенного в рамках ежегодного собрания, заместитель министра отметил успешное сотрудничество с банком. Он отметил значимость Азербайджана как связующего звена между Европой и Азией, способствующего объединению региональных рынков за счет транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры.

На встрече с главным инвестиционным директором банка Константином Лимитовским, состоявшейся в рамках собрания, была подчеркнута значимость деятельности банка, направленной на поддержку развития инфраструктуры в странах-участницах.