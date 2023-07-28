Азербайджан и АБИИ обсудили перспективные проекты в сфере "зеленой" энергетики и инфраструктурного развития

Азербайджан и АБИИ обсудили перспективные проекты в сфере "зеленой" энергетики и инфраструктурного развития

Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) обсудили сотрудничество в рамках проектов Южного газового коридора, Бакинского международного морского торгового порта, железнодорожной инфраструктуры и других транспортно-транзитных и логист

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Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) обсудили сотрудничество в рамках проектов Южного газового коридора, Бакинского международного морского торгового порта, железнодорожной инфраструктуры и других транспортно-транзитных и логистических проектов. Как сообщает Report, обсуждения прошли в ходе встречи первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с находящимся в Баку с визитом вице-президентом АБИИ Константином Лимитовским. На встрече стороны обсудили основные направления потенциального сотрудничества, будущие приоритеты деятельности АБИИ в Азербайджане, в том числе перспективные проекты в сфере "зеленой" энергетики и инфраструктурного развития. Подпишитесь на наш Telegram канал