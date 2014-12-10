Азербайджан готовится к внедрению услуг инвестиционного банкинга

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ После принятия в Азербайджане закона о рынке капитала в стране появится возможность оказывать услуги в сфере инвестиционного банкинга. Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Госкомитета по ценным бумагам Руфат Асланлы в своем интервью газете “Vergilər”: "Подготовлен проект закона о рынке капитала и на данный момент он обсуждается. Ход обсуждений показывает, что в ближайшее время проект закона может быть представлен в парламент. После принятия закона в Азербайджане появится возможность оказывать услуги в сфере инвестиционного банкинга".

Р.Асланлы рассказал, что в отличие от брокерской и дилерской, инвестиционный банкинг имеет более широкую сферу деятельности: "Часто рекламируемые на сегодняшний день услуги FOREX есть не что иное, как чисто инвестиционный банкинг. Это называется "маржевая торговля". Здесь лица берут на себя определенные риски, затем получают кредиты в инвестиционных банках и на основании этого проводят операции на рынке".

Председатель комитета также отметил, что в Азербайджане этот сектор регулируется медленно и не обладает прозрачной финансовой отчетностью. Также в 2015 году планируется создание системы онлайн-контроля рынка ценных бумаг.