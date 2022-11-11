Азербайджан гарантирует заимствования до 1 млрд манатов в следующем году

В 2023 году верхний предел заимствований под госгарантии в Азербайджане составит 1 млрд манатов

В 2023 году верхний предел заимствований под госгарантии в Азербайджане составит 1 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

"В целом же верхний предел внешних заимствований планируется на уровне 1,3 млрд манатов", - отметил он.

Кроме того, по словам министра, ожидается, что в Государственном бюджете на следующий год доходы покроют 92,2% расходов: "По остальной части формируется дефицит. Из них 100 млн манатов планируется покрыть за счет поступлений от приватизации государственного имущества, а 2 млрд манатов - за счет внутренних заимствований и Государственного казначейства".