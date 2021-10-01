Азербайджан до сентября 2022 года инвестирует в капитал ЧБТР

Совет управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) в ходе проведенного сегодня внеочередного заседания принял решение об увеличении подписного капитала с 2,29 млрд до 3,1 млрд евро по текущему курсу.

Совет управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) сегодня на внеочередном заседании принял решение об увеличении подписного капитала с 2,29 млрд до 3,1 млрд евро по текущему курсу.

Как передает Report со ссылкой на ЧБТР, новая подписка последовала за увеличением уставного капитала ЧБТР, утвержденного в 2007 году, и первым раундом подписки в период с 2008 по 2018 годы.

"Подписка покрывает 70% разрешенного, но неподписанного капитала и оставляет без подписки 10% от общего разрешенного капитала ЧБТР. Капитал в размере 3,45 млрд евро останется доступным, в частности, для потенциальных новых акционеров", - говорится в сообщении.

Оплаченная часть нового подписного капитала будет составлять 30%, при этом 70% подлежат отзыву - в соответствии с текущей структурой капитала банка. В результате новой подписки банк получит дополнительный капитал в размере 244,96 млн евро, тем самым увеличив оплаченный капитал ЧБТР до 931,51 млн евро.

"Увеличение подписного капитала позволит ЧБТР выполнить стратегические задачи, изложенные в долгосрочной стратегии на 2021-2030 годы, по содействию экономическому развитию и региональному сотрудничеству государств-членов и укреплению способности банка реагировать на кризисные ситуации, одновременно повышая его значимость для акционеров.", - отмечается в сообщении.

Процесс подписки будет завершен к концу сентября 2022 года, и акционеры ЧБТР произведут оплату подписного капитала восемью частями в период 2023-2030 годов.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, России и Греции в столице составляют по 16,5%, Румынии - 14%, Украины и Болгарии - по 13,5%, Азербайджана - 5%, Албании - 2%, Армении - 1%, Грузии и Молдовы - по 0,5%. Банк нацелен на развитие экономического сотрудничества, торговли и сотрудничества стран Черноморского региона. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро, а его долгосрочные кредитные рейтинги - «A-» от S&P и «A2» от Moody's.

Отметим, что портфель банка в Азербайджане по 37 проектам составляет 489,2 млн евро.