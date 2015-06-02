​Азербайджан до ноября должен выполнить свои обязательства перед системой "Зеленая карта"

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская сторона решит вопрос о размещении финансовой гарантии до ноября этого года в связи с подключением в прошлом месяце к международной системе страхования "Зеленая карта".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бюро обязательного страхования (БОС) Эльхан Гулиев.

По его словам, Совет бюро системы "Зеленая карта" имеет ряд требований к членству в системе: "Финансовая гарантия в размере 5 млн. манатов должна быть размещена в одном из банков класса A, либо из этого банка должны быть предоставлены гарантии".

Исполнительный директор отметил, что эта сумма будет оплачена за счет внутренних ресурсов БОС. Наряду с предоставлением в Совет бюро финансовой гарантии, необходимо оформить соглашение по перестрахованию рисков.

"Кроме того, с подключенными к этой системе 47 странами необходимо подписать двусторонние договора. Эти договора носят формальный характер, и мы должны заключить двусторонние договора, как минимум, с 75% из них", - добавил Э.Гулиев.

Он отметил, что официальное письмо о предоставлении гарантий к концу этой недели будет представлено в БОС.

Тарифы в рамках системы страхования "Зеленая карта" установлены от 10 до 1 200 манатов. Наименьшие тарифы установлены для мотоциклов, наибольшие - для грузовых автомобилей. Договор заключается на 1, 3, 6 и 12 месяцев. Страховые компания должны выплатить 10 тысяч манатов для права участия в этой системе.

Исполнительный директор отметил, что БОС уже получил поздравительные письма из Бюро Турции, России и Франции в связи с подключением к этой системе.

Отметим, что 28 мая на очередном заседании Генеральной ассамблеи Совета бюро в городе Сопот (Польша) было принято решение о присоединении Азербайджана к системе "Зеленая карта". Она начнет действовать в Азербайджане с 1 января 2016 года.

Количество стран, подключившихся к системе "Зеленая карта" с участием Азербайджана достигло 48-и. Согласно требованиям соглашения, полис по страхованию гражданской ответственности автовладельцев транспортных средств признается в любой стране, являющейся участником системы "Зеленая карта". Основной целью системы является урегулирование претензий по иностранным "Зеленым картам" в соответствии с внутренним законодательством страны, на территории которой произошло дорожно-транспортное происшествие.