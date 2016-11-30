Азербайджан дифференцирует НДС прежде всего в социальной сфере

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Система дифференциации НДС в Азербайджане в первую очередь будет применяться в сфере производства лекарственных препаратов, школьных принадлежностей и других социальных сферах.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам замминистра налогов Сахиб Алекперов.

С.Алекперов прокомментировал также разногласия, возникшие по этому поводу между министерством налогов и рядом госструктур: "Эти разногласия касаются, в основном, административного контроля. Возможно, предприниматели постараются платить как можно меньше НДС. Это требует серьезного контроля. Они говорят нам об этом. Мы в свою очередь отвечаем, что контроль – это наша обязанность и мы будем ее выполнять".