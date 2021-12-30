Азербайджан будет применять стандарты API в рамках модели открытого банкинга

Для развития инновационных безналичных расчетов в рамках применения международных стандартов планируется внедрение стандартов API в модели открытого банкинга.

Для развития инновационных безналичных расчетов в рамках применения международных стандартов планируется внедрение стандартов API в модели открытого банкинга.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центробанка Азербайджана ”Об основных направлениях денежно-кредитной политики и политики по поддержанию финансовой стабильности на 2022 год“.

"Будут продолжены мероприятия по улучшению институциональной среды для формирования конкурентоспособной, инновационной и доступной платежной среды, развития цифровой экосистемы, расширения охвата цифровых платежей. В рамках указанных мер в городах и районах реализуются такие проекты, как расширение возможностей приема оплаты проезда в общественном транспорте с помощью инновационных платежных инструментов (банковских карт и мобильных банковских решений), расширение охвата POS-терминалов в хозяйствующих субъектах, создание возможностей приема платежей по QR-коду в местах, где установка POS-терминалов невозможна", - говорится в заявлении.