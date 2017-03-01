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    Azer-Turk Bank стал спонсором "Бакинского марафона - 2017" - ВИДЕО

    Забег состоится от площади Государственного флага до Бакинского олимпийского стадиона

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Azer-Turk Bank стал спонсором традиционного "Бакинского марафона - 2017", который пройдет 30 апреля в Баку по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

    Об этом сообщили Report из банка.

    Мероприятие, в котором могут принять участие все желающие, пройдет под девизом "Победи ветер". Забег общей протяженностью 21 км состоится от площади Государственного флага до Бакинского олимпийского стадиона.

    "Банк гордится участием в претворении в жизнь таких захватывающих мероприятий в Азербайджане, где спорт в последние годы развивается особо сильно, и в частности поддержкой здорового образа жизни в стране", - сообщили из банка. 

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