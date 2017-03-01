Azer-Turk Bank стал спонсором "Бакинского марафона - 2017" - ВИДЕО

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Azer-Turk Bank стал спонсором традиционного "Бакинского марафона - 2017", который пройдет 30 апреля в Баку по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Об этом сообщили Report из банка.

Мероприятие, в котором могут принять участие все желающие, пройдет под девизом "Победи ветер". Забег общей протяженностью 21 км состоится от площади Государственного флага до Бакинского олимпийского стадиона.

"Банк гордится участием в претворении в жизнь таких захватывающих мероприятий в Азербайджане, где спорт в последние годы развивается особо сильно, и в частности поддержкой здорового образа жизни в стране", - сообщили из банка.