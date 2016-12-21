Azer-Turk Bank спонсирует еще один социальный проект

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Azer-Turk Bank выступит одним из спонсоров проекта Приз социальных сетей Bomba, организатором которого является Beat Group.

Об этом сообщили Report из банка.

По информации, будучи новатором и инновационным банком, принимая участие в проекте, Azer-Turk Bank намерен оказать поддержку в стимулировании активности корпораций и организаций в социальных медиа. Целью проекта является определение и вознаграждение организаций и предприятий, сделавших публикации, привлекшие внимание многочисленных подписчиков на своих корпоративных страницах в социальных сетях в течение последнего года. Самые сильные будут выбраны со стороны академии Bomba. Церемония награждения победителей пройдет 11 февраля 2017 года в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

ОАО Azer-Turk Bank, основной миссией которого является финансовая поддержка реального сектора экономики, обслуживает своих клиентов через 11 пунктов обслуживания. С более подробной информацией о банке, точках обслуживания, продукции и услугах можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az , корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в информационный центр банка по номеру (012) 945.