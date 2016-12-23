Azer-Turk Bank создает возможность осуществления денежных переводов в короткие сроки

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Azer-Turk Bank, осуществляющий свою деятельность на основе современных технологий банкинга, создает возможность претворить в жизнь желание клиентов осуществить денежные переводы внутри республики и за ее пределы в короткие сроки.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, клиенты могут, не открывая счета, сделать перевод денег в любой регион Азербайджана и в более чем 200 стран мира на выгодных условиях всего за несколько минут. Azer-Turk Bank осуществляет срочные переводы денег посредством таких систем денежных переводов, как Western Union, Contact, UPT и Monex.

В банке также возможно выполнить перевод со счета на счет посредством системы SWIFT. Azer-Turk Bank сотрудничает в этой сфере с такими известными банками мира как Citibank, Commerzbank, Raiffeisen Bank, что гарантирует безопасность, удобство и быстроту операций по денежным переводам.

Чтобы воспользоваться услугами переводов со счета на счет, а также срочных денежных переводов, клиенты могут обратиться в любой из офисов обслуживания Azer-Turk Bank.