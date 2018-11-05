Azer Turk Bank предлагает кредит от 18% работникам метро

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Постоянно заботящийся об удобстве своих клиентов государственный Azer Turk Bank, дал старт новой кампании по случаю 51-летия со дня сдачи в эксплуатацию бакинского метрополитена и профессионального праздника его работников.

С 5-го ноября Банк предлагает сотрудникам ЗАО «Бакинский Метрополитен» кредиты наличностью по особо выгодным льготным условиям. На период проведения кампании, годовая процентная ставка по кредитам, оформляемым на срок от 3 до 36 месяцев, начинается от 18%. Также, предоставляется скидка в размере 50% на комиссионные расходы по кредиту. Максимальная сумма кредита 10 000 манатов.

Кампания продлится до 30 ноября.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка www.azerturkbank.az , корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр по номеру (012) 945.