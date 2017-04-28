Azer Turk Bank предлагает клиентам новую платежную карту

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Azer Turk Bank представил очередное новшество в рамках проекта по зарплатным картам. Банк готов предоставить клиентам дебетовую платежную карту MasterCard.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, стоимость этой карты более выгодна в сравнении с ранее используемыми картами Maestro. Банк предлагает клиентам-пользователям карт Maestro новые карты на тех же условиях, но по более низким ценам.

Новая карта MasterCard Debet отличается от карты MC Maestro тем, что является полноценным платежным средством, которое можно использовать в любой стране, в которой функционирует платежная система для неограниченного проведения наличных и безналичных операций.

Напомним, что при снятии средств с зарплатных карт Azer Turk Bank в банкомате любого банка по всей стране комиссия не удерживается.