Azer-Turk Bank поддерживает студентов, обучающихся в зарубежных вузах

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Продолжается кампания "Будущее с вами" от ОАО Azer-Turk Bank. Очень много студентов, получающих образование за рубежом, уже воспользовались возможностями этой кампании. Об этом сообщили Report из банка.

Отметим, что акция "Будущее с вами" стартовала 4 июля 2016 года.

Считающий своим приоритетом социальную ответственность, Azer-Turk Bank, реализуя эту инициативу, преследует цель поддержать студентов, обучающихся в зарубежных вузах, и сыграть роль в период образования молодежи, которая, как известно, является нашим будущим. В рамках кампании, каждому клиенту, предоставившему документ о получении образования за рубежом, бесплатно предоставляется карта Master Card Standart.

ОАО Azer-Turk Bank, основной миссией которого является финансовая поддержка реального сектора экономики, обслуживает своих клиентов через 11 пунктов обслуживания.