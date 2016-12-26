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    Azer-Turk Bank поддерживает студентов, обучающихся в зарубежных вузах

    Студентам бесплатно предоставляется карта Master Card Standart

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Продолжается кампания "Будущее с вами" от ОАО Azer-Turk Bank. Очень много студентов, получающих образование за рубежом, уже воспользовались возможностями этой кампании. Об этом сообщили Report из банка.

    Отметим, что акция "Будущее с вами" стартовала 4 июля 2016 года.

    Считающий своим приоритетом социальную ответственность, Azer-Turk Bank, реализуя эту инициативу, преследует цель поддержать студентов, обучающихся в зарубежных вузах, и сыграть роль в период образования молодежи, которая, как известно, является нашим будущим. В рамках кампании, каждому клиенту, предоставившему документ о получении образования за рубежом, бесплатно предоставляется карта Master Card Standart.

    ОАО Azer-Turk Bank, основной миссией которого является финансовая поддержка реального сектора экономики, обслуживает своих клиентов через 11 пунктов обслуживания.

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