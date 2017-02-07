Azer-Turk Bank отменил комиссию при обналичивании средств

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня держатели зарплатных карт ОАО Azer-Turk Bank смогут обналичивать средства с любого банкомата на территории Азербайджана без уплаты комиссии. Об этом сообщает Report со ссылкой на Azer-Turk Bank.

"Одной из самых распространенных услуг для держателей платежных карт в Азербайджане является обналичивание денежных средств посредством сети банкоматов. Всем известно, что при использовании банкоматов других банков с клиента взимается определенная комиссия. Azer-Turk Bank информирует своих клиентов, что начиная с 7 февраля 2017 года с держателей зарплатных карт Банка при обналичивании средств с любого банкомата на территории Азербайджанской Республики комиссия взиматься не будет", - говорится в информации.

Напомним, что 75% акций ОАО Azer-Turk Bank, функционирующего с 1995 года, принадлежит правительству Азербайджана.