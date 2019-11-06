Azer-Turk Bank отказывается от услуг Azericard - ЭКСКЛЮЗИВ

ОАО Azer-Turk Bank учредил собственный процессинговый центр In house в соответствии со Стратегической дорожной картой по перспективам национальной экономики.

Об этом Report сообщил председатель правления банка Орхан Гусейнов.

По его словам, с завтрашнего дня кредитная организация откажется от услуг процессингового центра Azericard: "Процесс переноса из Azericard в новый процессинговый центр пройдет 7 ноября с 14:00 до 18:00. Поэтому в указанное время могут возникнуть проблемы с банковскими картами. После завершения процесса переноса мы сможем создавать новые продукты для наших клиентов и улучшить качество услуг".

"Первоначально стоимость услуги SMS-уведомлений будет снижена почти в 3 раза - с 1,18 до 0,5 маната. В следующем году мы планируем представить более инновационные продукты. Мы не будем зависеть от какой-либо компании в процессе создания или изменения продуктов для наших клиентов. То есть мы сможем создать любой продукт внутри банка с более низкой себестоимостью", - сказал он.

Глава Azer-Turk Bank также подчеркнул, что для предоставления этой услуги другим банкам процессинговый центр должен получить лицензию от Палаты надзора над финансовыми рынками: "Но пока это не входит в наши планы. Мы больше нацелены на создание собственных продуктов".