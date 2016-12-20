Azer-Turk Bank оказал финансовую поддержку музыкальному фестивалю

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Azer-Turk Bank, периодически поддерживающий инициативы по обеспечению личностного развития детей и молодежи, создания стимула для их будущей деятельности, стал участником еще одного социального проекта. Об этом сообщили Report из банка.

По информации, 17 декабря во Дворце имени Гейдара Алиева был проведен итоговый концерт Детского фестиваля эстрадной музыки "Зима", организованный при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики и спонсорстве Azer-Turk Bank. На фестивале дети и подростки в возрасте 6-16 лет продемонстрировали свои потенциальные творческие способности. Azer-Turk Bank обеспечил участие в итоговом концерте фестиваля в качестве зрителей детей с ограниченными возможностями здоровья из школ специального образования и интернатов №3 и №5, а также глухонемых детей с ограниченными возможностями, лишенных родительской опеки, из школ специального образования и интернатов №2 и №3.

ОАО Azer-Turk Bank, основной миссией которого является финансовая поддержка реального сектора экономики, имеет 11 пунктов обслуживания клиентов. С более подробной информацией о банке, точках обслуживания, продукции и услугах можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в информационный центр банка по номеру (012) 945.