Azer Turk Bank объявил о начале кампании "18% нефтяникам!"

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Государственный Azer Turk Bank, всегда предлагающий клиентам кредиты на выгодных условиях, по случаю Дня нефтяника с 17 сентября приступает к проведению новой кампании "18% нефтяникам!".

В рамках кампании граждане с минимальным ежемесячным доходом в 500 манатов и выше смогут получить потребительский кредит от Azer Turk Bank в размере от 300 до 25 000 манатов. Кредиты предоставляются со скидкой на ежегодную процентную ставку на срок в 12, 24 и 36 месяцев. В рамках кампании кредиты сроком в 12 месяцев предоставляются не под обычные 19%, а под 18% годовых. В рамках кампании кредиты на сумму до 10 000 манатов выдаются без поручителя.

Также сотрудники нефтяного сектора могут получить в подарок от Банка MasterCard Gold со сроком обслуживания в 1 год.

Кампания продлится до 30-го сентября.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка www.azerturkbank.az , корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 777 09 45, или позвонив в Информационный центр по номеру (012) 945.