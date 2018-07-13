Azer Turk Bank бесплатно предоставит корпоративным клиентам зарплатные карты

Баку. 13июля. REPORT.AZ/ Государственный Azer Turk Bank по случаю 23-летия своей деятельности дал старт льготной кампании под названием "Biznesiniz əlavə xərclərsiz!" по продуктам и услугам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На период проведения кампании сотрудникам организаций, начавшим сотрудничество с Azer Turk Bank, будут бесплатно предоставлены в неограниченном количестве зарплатные карты MasterCard Debet сроком обслуживания в три года, также Банк не будет взимать комиссию за первое начисление заработной платы. Отметим, что с владельцев зарплатных карт Azer Turk Bank не удерживаются проценты за снятие средств в банкомате любого банка на территории страны.

На период проведения кампании также не взимается комиссия на открытие текущих счетов.

Помимо этого, Банк дарит юридическим лицам платежную карту Master Card Business со сроком обслуживания в три года, а индивидуальным предпринимателям карту Sahibkar.

Кампания действительна до 9-го сентября.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.

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