Азер Талыбов покинул должность замминистра экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Азера Талыбова с поста заместителя министра экономического развития РФ.



Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", Талыбов возглавит Росэксимбанк, который входит в структуру Российского экспортного центра.

«Освободить Талыбова Азера Муталлим оглы от должности заместителя министра экономического развития РФ по его просьбе»,— говорится в распоряжении правительства.

Талыбов работал замминистра с января 2017 года. До этого он занимал должности главы секретариата председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Когда Набиуллина возглавляла Минэкономики, Талыбов был ее помощником.

Азер Талыбов родился 10 февраля 1979 года в Москве. В 2002 году окончил магистратуру МГИМО (У) МИД РФ. В период с ноября 2002 года по июнь 2008 года работал на различных должностях в министерстве экономического развития и торговли. С июня 2008 года по июнь 2012 года занимал пост помощника министра экономического развития. В июне 2012 года перешел на должность руководителя аппарата помощника президента Российской Федерации, которую занимал до июля 2013 года. Затем был назначен руководителем секретариата председателя Банка России.