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Азер Мурсагулов: Moody's оценивает наш рейтинг по требованию инвесторов

Азер Мурсагулов: Moody's оценивает наш рейтинг по требованию инвесторов В настоящее время Азербайджан сотрудничает с международными рейтинговыми агентствами Standard Poor's и Fitch Ratings.
Финансы
16 апреля 2022 г. 00:15
Азер Мурсагулов: Moody's оценивает наш рейтинг по требованию инвесторов

В настоящее время Азербайджан сотрудничает с международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor's и Fitch Ratings.

Как передает Report, об этом сообщил директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов Азер Мурсагулов.

При этом он отметил, что соглашения о сотрудничестве с Moody's нет: "Тем не менее, они все равно оценивают и публикуют наш рейтинг, потому что Азербайджан интересует многих инвесторов. Поэтому "Moody's" даже без соглашение с Азербайджаном каждый год публикует наш рейтинг".

Мурсагулов подчеркнул, что многие страны сотрудничают как минимум с двумя рейтинговыми агентствами в соответствии с международной практикой.

"Если раньше кредитно-рейтинговые агентства проводили оценку раз в год, то сейчас уже два раза в год публикуют соответствующие отчеты. Все инвесторы следят за этим и регулярно сравнивают информацию, которую мы предоставляем", - сказал он.

По словам Мурсагулова, Международный валютный фонд (МВФ) также раз в год консультируется с Азербайджаном и публикует отчеты.

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Версия на азербайджанском языке Azər Mursaqulov: "İnvestorların tələbi ilə "Moodys" reytinqimizi qiymətləndirir"

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