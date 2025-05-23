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Азер Мурсагулов: Минфин в ближайшее время намерен вернуться на рынок гособлигаций

Азер Мурсагулов: Минфин в ближайшее время намерен вернуться на рынок гособлигаций Министерство финансов Азербайджана в ближайшее время намерено вернуться на рынок государственных облигаций.
Финансы
23 мая 2025 г. 11:01
Азер Мурсагулов: Минфин в ближайшее время намерен вернуться на рынок гособлигаций

Министерство финансов Азербайджана в ближайшее время планирует вернуться на внутренний рынок государственных облигаций.

Как передает Report, об этом заявил директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов Азербайджана Азер Мурсагулов.

"Уверен, у многих участников возникает вопрос: почему Министерство финансов до сих пор не размещало облигации в этом году? Как уже отмечалось, проведение депозитных аукционов связано с наличием временно свободных средств в госбюджете. В таких условиях привлечение дополнительных средств с рынка было бы нецелесообразным. Однако это временная мера. В ближайшее время мы планируем вернуться на рынок и возобновить выпуск именно тех государственных ценных бумаг, на которые вы рассчитываете", - подчеркнул А.Мурсагулов.

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Версия на азербайджанском языке Azər Mursaqulov: "Maliyyə Nazirliyi yaxın zamanda dövlət istiqrazları bazarına qayıtmaq niyyətindədir"

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