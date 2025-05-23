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Азер Мурсагулов: Депозитные аукционы Минфина поддерживают ликвидность банковского сектора

Азер Мурсагулов: Депозитные аукционы Минфина поддерживают ликвидность банковского сектора Депозитные аукционы, проводимые Министерством финансов, способствуют эффективному использованию бюджетных средств и формированию дополнительного дохода для государства.
Финансы
23 мая 2025 г. 11:39
Азер Мурсагулов: Депозитные аукционы Минфина поддерживают ликвидность банковского сектора

Депозитные аукционы, проводимые Министерством финансов, способствуют эффективному использованию бюджетных средств и формированию дополнительного дохода для государства.

Как передает Report, об этом заявил директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов Азербайджана Азер Мурсагулов в ходе проходящего в Баку Финансово-инвестиционного форума.

По его словам, с начала текущего года Минфин внедрило ряд нововведений на финансовом рынке.

"С начала года мы начали размещать временно свободные средства госбюджета в виде депозитов через аукционы среди банков. Уже проведены три таких аукциона. Этот механизм, с одной стороны, обеспечивает эффективное использование бюджетных ресурсов и приносит дополнительный доход, а с другой - поддерживает ликвидность банковского сектора, что в целом способствует развитию финансовой системы страны", - отметил А.Мурсагулов.

Он также подчеркнул, что в целях повышения интереса инвесторов к государственным облигациям, укрепления доверия и повышения прозрачности, с начала года Министерство финансов регулярно публикует на своем официальном сайте подробную информацию о государственных ценных бумагах, включая структуру и содержание госдолга, сроки его погашения и валютный состав.

"Мы уверены, что такая открытость поможет инвесторам принимать более взвешенные и обоснованные решения при выходе на рынок", - добавил А. Мурсагулов.

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