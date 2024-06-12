Азер Байрамов: В социальной направленности бюджета сомнений нет

Социальная направленность госбюджета Азербайджана ни у кого не вызывает сомнений.

Социальная направленность госбюджета Азербайджана ни у кого не вызывает сомнений.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра финансов Азер Байрамов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, правительство, в том числе Министерство труда и социальной защиты населения, комплексно подходит к социальным вопросам и учитывает их при подготовке годового бюджета.

"Пересмотренный бюджет направлен на дальнейшее ускорение текущих процессов. В любом случае, поднятый депутатами вопрос пенсий актуален, и правительство рассмотрит его. Процесс социальной поддержки многогранен", - отметил он.