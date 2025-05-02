Азер Байрамов: Реформы в области финотчетности будут продолжены в соответствии с международной практикой

Реформы в области финансовой отчетности будут продолжены в соответствии с международной практикой.

Реформы в области финансовой отчетности будут продолжены в соответствии с международной практикой.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра финансов Азер Байрамов на встрече с представителями компаний Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) и KPMG.

Он отметил, что продолжение реформ в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с международной практикой является одной из основных задач, стоящих перед Министерством финансов.

Замминистра добавил, что встреча с ведущими аудиторскими и консалтинговыми сетями мира является важным шагом, направленным на реализацию указанных задач.

На встрече обсуждались предложения по улучшению налогового и бухгалтерского учета, включая амортизацию, расходы на ремонт, а также применение международного опыта в области GRP (Government Resource Planning).