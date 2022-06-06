Азер Байрамов: До конца года все предприниматели будут обеспечены электронными кассами

До конца этого года будет достигнута цель обеспечить всех предпринимателей электронными контрольно-кассовыми аппаратами.

До конца этого года будет достигнута цель обеспечить всех предпринимателей электронными контрольно-кассовыми аппаратами.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра финансов Азер Байрамов сказал во время обсуждения законопроекта об исполнении госбюджета АР на 2021 год на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, это приведет к значительному совершенствованию учета как в розничной торговле, так и, соответственно, в оптовой торговле и производственных сферах: "Это, в свою очередь, наряду с налоговыми поступлениями, поспособствует проведению анализа и созданию достаточно существенной базы для применения тех или иных льгот, то есть любых преференций, которые мы захотим применить в будущем. Два из трех сфер, которые мы анализируем сегодня, - пилотные проекты, и наши реформы в этих сферах проведены существеннее и глубже, чем реформы в других сферах. То есть это новый подход как в совершенствовании законодательной базы, так и в экономном и целенаправленном расходовании бюджетных средств".