Азер Амирасланов: Валютные резервы Азербайджана в 14 раз превышают внешний долг

Азер Амирасланов: Валютные резервы Азербайджана в 14 раз превышают внешний долг

Стратегические валютные резервы Азербайджана в 14 раз превышают внешний государственный долг.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, в настоящее время валютные резервы страны составляют 73 млрд долларов США, что равно ожидаемому к концу года валовому внутреннему продукту и в 14 раз превышает прямой внешний долг, составляющий 5,3 млрд долларов США.