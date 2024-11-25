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Азер Амирасланов: В следующем году социальный пакет охватит 3 млн человек

Азер Амирасланов: В следующем году социальный пакет охватит 3 млн человек Социальный пакет, который правительство Азербайджана планирует реализовать в следующем году, охватит около 3 млн человек.
Финансы
25 ноября 2024 г. 11:59
Азер Амирасланов: В следующем году социальный пакет охватит 3 млн человек

Социальный пакет, который правительство Азербайджана планирует реализовать в следующем году, охватит около 3 млн человек.

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов.

По его словам, в 2025 году предусмотрено внедрение социального пакета, включающего многосторонние меры.

"Планируется увеличение минимальной заработной платы и минимальной пенсии, индексация пенсий, а также реализация мер в области социальных пособий и стипендий. Государственная политика в области благосостояния населения проявляется не только в социальных, но и в других направлениях расходов бюджета", - подчеркнул Амирасланов.

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Версия на английском языке Azer Amiraslanov: Social package to cover 3 million people in Azerbaijan next year
Версия на азербайджанском языке Azər Əmiraslanov: "Gələn il sosial paket 3 milyon insanı əhatə edəcək"

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