Азер Амирасланов: В следующем году социальный пакет охватит 3 млн человек

Социальный пакет, который правительство Азербайджана планирует реализовать в следующем году, охватит около 3 млн человек.

Социальный пакет, который правительство Азербайджана планирует реализовать в следующем году, охватит около 3 млн человек.

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов.

По его словам, в 2025 году предусмотрено внедрение социального пакета, включающего многосторонние меры.

"Планируется увеличение минимальной заработной платы и минимальной пенсии, индексация пенсий, а также реализация мер в области социальных пособий и стипендий. Государственная политика в области благосостояния населения проявляется не только в социальных, но и в других направлениях расходов бюджета", - подчеркнул Амирасланов.