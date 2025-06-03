Азер Амирасланов назвал продуктивными обсуждения законопроекта по бюджету в Милли Меджлисе

Азер Амирасланов назвал продуктивными обсуждения законопроекта по бюджету в Милли Меджлисе

Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса провел продуктивные обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Как передает Report, об этом заявил глава комитета, депутат Азер Амирасланов на внеочередном заседании парламента, где законопроект обсуждается в первом чтении.

По словам Амирасланова, документ и годовой отчет были представлены президентом Ильхамом Алиевым на рассмотрение Милли Меджлиса в соответствии с законом "О бюджетной системе".

"В обсуждениях приняли участие руководители и представители государственных органов, представляющих экономический блок. Члены комитета подняли важные вопросы бюджетной политики, прозвучали ценные предложения. В то же время мы считаем практически полезными выводы и рекомендации Счетной палаты по оценке бюджета. Министр финансов Сахиль Бабаев дал подробные комментарии по всем поднятым вопросам", - сказал парламентарий.

Амирасланов также подчеркнул, что отчет был представлен в сроки и в форме, установленные бюджетным законодательством. "Бюджетный пакет по исполнению отражает необходимую информацию, характеризующую макроэкономическую ситуацию в нашей стране в 2024 году, исполнение доходов и расходов государственного бюджета, ситуацию в сфере государственных заимствований в течение года. Эта информация, в том числе заключение высшего органа финансового контроля, позволяет всесторонне проанализировать и оценить состояние исполнения бюджета", - добавил депутат.