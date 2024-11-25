О нас

Азер Амирасланов: На восстановление освобожденных территорий в госбюджете предусмотрено 4 млрд манатов

Азер Амирасланов: На восстановление освобожденных территорий в госбюджете предусмотрено 4 млрд манатов В проекте государственного бюджета на следующий год на восстановление и реконструкцию в Карабахе и Восточном Зангезуре предусмотрено 4 млрд манатов.
Финансы
25 ноября 2024 г. 12:22
Азер Амирасланов: На восстановление освобожденных территорий в госбюджете предусмотрено 4 млрд манатов

В проекте государственного бюджета на следующий год на восстановление и реконструкцию в Карабахе и Восточном Зангезуре предусмотрено 4 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, восстановление и реконструкция освобожденных территорий являются одними из основных приоритетов в постконфликтном периоде.

"Выделенные средства будут способствовать экономическому росту, развитию ненефтяной экономики и занятости в среднесрочной перспективе", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azər Əmiraslanov: “Gələn il azad edilmiş ərazilərdə bərpa işlərinə 4 milyard manat ayrılacaq”

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi