Азер Амирасланов: На восстановление освобожденных территорий в госбюджете предусмотрено 4 млрд манатов

В проекте государственного бюджета на следующий год на восстановление и реконструкцию в Карабахе и Восточном Зангезуре предусмотрено 4 млрд манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
По его словам, восстановление и реконструкция освобожденных территорий являются одними из основных приоритетов в постконфликтном периоде.
"Выделенные средства будут способствовать экономическому росту, развитию ненефтяной экономики и занятости в среднесрочной перспективе", - добавил он.