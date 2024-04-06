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AZAL принял участие на ярмарке труда в Зангилане

AZAL принял участие на ярмарке труда в Зангилане ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) принял участие в ярмарке труда, проведенной 5 апреля в селе Агалы Зангиланского района Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Финансы
6 апреля 2024 г. 14:59
AZAL принял участие на ярмарке труда в Зангилане

ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) принял участие в ярмарке труда, проведенной 5 апреля в селе Агалы Зангиланского района Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

AZAL представил 15 вакансий, направленных на обеспечение занятости жителей Губадлинского, Зангиланского и Джебраильского районов. Среди вакансий - инспектор по безопасности, пожарный-спасатель, водитель пожарной машины, машинист двигателей внутреннего сгорания, инженер по обслуживанию и ремонту технологического оборудования, слесарь-ремонтник, оператор котельной и техник по связи.

Сотрудники AZAL на ярмарке труда информировали посетителей о доступных вакансиях, регистрировали кандидатов и проводили анализ данных для эффективного подбора персонала. В ходе ярмарки по представленным вакансиям обратилось около 20 граждан.

Все поданные заявки будут внимательно рассмотрены в кратчайшие сроки, а кандидаты, соответствующие требованиям, приглашены на собеседование. После успешного прохождения собеседования подходящие соискатели будут устроены на работу.

AZAL активно поддерживает программу "Великое возвращение". На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана функционируют два международных аэропорта - в Физули и Зангилане. В этих аэропортах на данный момент в общей сложности работают около 80 сотрудников.

Участие AZAL на ярмарке труда в Зангилане подчеркивает важную роль организации в обеспечении занятости и поддержке социально-экономического развития освобожденных районов.

На ярмарке труда в Зангилане приняли участие 26 работодателей, из них 23 - частные компании, а 3 - государственные учреждения. Общее количество представленных вакансий составило 253.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL Zəngilanda keçirilən əmək yarmarkasında iştirak edib

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