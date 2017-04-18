Азад Джавадов: Выплату компенсаций по незащищенным вкладам задерживают кредиторы

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Выплата компенсаций незастрахованным вкладчикам ряда коммерческих банков, находящихся в процессе ликвидации, задерживаются из-за кредиторов.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

По его словам, кредиторы в ряде случаев не согласны с суммой, подлежащей выплате: “В конечном итоге дело передается в суд. Компенсации выплачиваются после того, как суд утверждает реестр кредиторов и план ликвидации".