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    Азад Джавадов: Вкладчики, не желающие получать компенсацию в мультивалюте, могут подождать

    Руководитель фонда: Однако в обанкротившихся банках это затруднительно

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Компенсации вкладчикам закрытых коммерческих банков в Азербайджане, в соответствии с международной практикой, выплачиваются в национальной валюте.

    Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

    По его словам, некоторые вкладчики требуют компенсации в той валюте, в которой разместили вклады: “Будучи ликвидатором, мы не возвращаем средства, просто выплачиваем компенсации. Вкладчики, не желающие получать компенсацию в мультивалюте, могут подождать для получения в своей валюте. Если я не ошибаюсь, такая ситуация сложилась в Parabank. Однако это касается банков с нормальной ситуацией, в обанкротившихся банках это затруднительно”. 

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