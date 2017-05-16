Азад Джавадов: Средств на остальных кредиторов Bank Standard недостаточно

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Защищенным вкладчикам ликвидируемого ЗАО Bank Standard выплачено 437 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

По его словам, от кредитного портфеля и продажи имущества банка ожидается выручить 195 млн манатов: "Эта сумма стала известна на основе расчетов аудиторской компании KPMG. В первую очередь, фонд должен взять свои деньги. Это означает, что средств на кредиторов Bank Standard недостаточно".