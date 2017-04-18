Азад Джавадов: Доходы Royalbank не покрывают расходы

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Доходы ОАО Royalbank, находящегося в процессе ликвидации, не покрывают расходы.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

По его словам, поэтому нет необходимости продлевать процесс ликвидации банка: “Процесс ликвидации должен быть прозрачным. Если доходы не покрывают расходы, активы и пассивы должны быть проданы другим банкам".