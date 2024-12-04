Автомобили с турецкой регистрацией стали причиной большинства ДТП в Азербайджане в рамках "Зеленой карты"

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Автомобили, зарегистрированные в Турции, стали причиной большинства аварий в Азербайджане в рамках полисов "Зеленая карта".

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования, за январь-сентябрь 2024 года в связи с дорожно-транспортными происшествиями (ДТП), совершенными в республике по вине лиц, имеющих полисы международной системы страхования "Зеленая карта" (выданных за пределами Азербайджана), страховые компании выплатили в общей сложности 53 276 манатов.

За этот период автомобили, зарегистрированные в Турции, стали причиной 18 аварий (в результате чего были произведены страховые выплаты на сумму 31 838 манатов), зарегистрированные в Украине - 7 ДТП (выплачено 13 869 манатов), а зарегистрированные в России - 5 ДТП (выплачено 7 569 манатов).

За 9 месяцев текущего года владельцы полисов "Зеленой карты", выданных Азербайджаном, совершили 264 ДТП за пределами страны - в России, Турции, Латвии, Польше, Беларуси, Румынии, Эстонии, Нидерландах и Бельгии. По этим страховым случаям выплачено 998 846 манатов.