Автомобили МБА и ADIF выставляются на аукцион

17:44

19 июля Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана проведет очередной аукцион по приватизации госимущества.

Как сообщает Report со ссылкой на структуру, на торги выставляются 31 транспортное средство ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) и Фонда страхования вкладов (ADIF).

Дата производства автомобилей охватывает 1998-2014 гг.

Следующий аукцион в этом месяце состоится 25 июля. На торги будут выставлены пакеты акций 6 акционерных обществ, 7 малых государственных предприятий и объектов, 42 транспортных средства. Акционерные общества относятся к промышленному сектору. Их доли составляют 30% уставного капитала. Даты производства автомобилей охватывают 1990-2013 гг.