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Автомобили МБА и ADIF выставляются на аукцион

Автомобили МБА и ADIF выставляются на аукцион 17:44
Финансы
12 июля 2023 г. 18:43
Автомобили МБА и ADIF выставляются на аукцион

19 июля Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана проведет очередной аукцион по приватизации госимущества.

Как сообщает Report со ссылкой на структуру, на торги выставляются 31 транспортное средство ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) и Фонда страхования вкладов (ADIF).

Дата производства автомобилей охватывает 1998-2014 гг.

Следующий аукцион в этом месяце состоится 25 июля. На торги будут выставлены пакеты акций 6 акционерных обществ, 7 малых государственных предприятий и объектов, 42 транспортных средства. Акционерные общества относятся к промышленному сектору. Их доли составляют 30% уставного капитала. Даты производства автомобилей охватывают 1990-2013 гг.

С полным списком выставляемого на торги имущества можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке ABB və ADIF-in avtomobilləri hərraca çıxarılır

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