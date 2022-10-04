Австралийский центробанк поднял ключевую ставку до 9-летнего максимума

Центральный банк Австралии во вторник повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до девятилетнего максимума - 2,60%. При этом регулятор не исключил дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, сообщает Report.

Центральный банк Австралии во вторник повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до девятилетнего максимума - 2,60%. При этом регулятор не исключил дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, сообщает Report.

По итогам октябрьского заседания, Центробанк заявил, что процентная ставка была значительно увеличена в течение короткого периода времени, поэтому принято решение немного замедлить темпы повышения.

Это стало шестым повышением ставки с мая этого года. В общей сложности за это время ставка была повышена на 250 базисных пунктов.