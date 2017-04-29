Авни Демирчи: Банки должны выделять кредиты на инвестиции

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "К сожалению, азербайджанские банки склонны выдавать кредиты под залог".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ОАО Ziraat Bank Azerbaijan Авни Демирчи.

По его словам, в стране необходимо внести изменения в сферу кредитования: "Считаю, что эту склонность надо искоренять. Нам следует выделять кредиты на инвестиции".

"В настоящее время финансовые ресурсы коммерческих банков ограничены. Их нужно расширить. Надо искать более дешевые источники", - сказал Демирчи.